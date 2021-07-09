Каррагер: в финале Евро-2020 между Италией и Англией дело дойдёт до серии пенальти

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение о финале чемпионата Европы – 2020 между сборными Италии и Англии.
«Я думаю, что дело может дойти до пенальти, и Англия выйдет победителем. Не думаю, что в игре будет слишком много голов. Италия очень сильна в обороне, как и Англия. Думаю, будет 1:1, а затем команды перейдут к серии пенальти.
Это справедливый финал. Я думаю, что они были двумя самыми впечатляющими командами в этом соревновании — и в воскресенье победитель заберёт всё», — цитирует Каррагера Football Italia.
Напомним, решающий матч чемпионата Европы – 2020 пройдёт на «Уэмбли» 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
В первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии обыграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 — по пенальти). Во второй встрече 1/2 финала турнира сборная Англии одолела национальную команду Дании в дополнительное время (2:1 ДВ).
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё трогательная история с матча Евро от нашего гостя.
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