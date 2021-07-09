Арустамян: самый очевидный вариант на пост наставника сборной России – Виллаш-Боаш

Журналист Нобель Арустамян высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России, а также выразил мнение о возможных альтернативах специалисту.
«РФС вёл переговоры с российскими тренерами — изначально замену Черчесову видели на нашем рынке. Но рынок очень узкий, выбор небольшой — все фамилии на слуху, я в первую очередь о Карпине и Слуцком. С обоими, как вы знаете, у РФС не срослось.
В итоге переключились на иностранных кандидатов. Конкретики тут пока нет, но самый очевидный вариант — Андре Виллаш-Боаш. Он не вызывает негатива и вполне устраивает руководство РФС, прежде всего Дюкова и Максима Митрофанова.
Не исключено, что в ближайшее время всплывут и другие варианты — РФС последние недели активно предлагают разных тренеров. В частности, из Германии, из Италии.
Доменико Тедеско — в их числе. Сам Доменико готов вступить в предметные переговоры. Но ждёт официального предложения.
Повторю: нет окончательного решения. У Дюкова большой опыт назначения иностранных тренеров в Зените — от Лучано Спаллетти до Мирчи Луческу. Контактов в Европе тоже хватает. Не удивлюсь, что могут появиться самые неожиданные варианты», — гласит пост Арустамяна в телеграм-канале.
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