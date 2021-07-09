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Глушаков прокомментировал решение продлить контракт с «Химками»

Глушаков прокомментировал решение продлить контракт с «Химками»
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34-летний российский полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал решение продлить контракт с клубом до конца сезона-2023/2024.

«Зачем куда-то дергаться, когда меня в «Химках» все устраивает — атмосфера команды, клуба, я нахожусь рядом с домом. Главное, показали хорошие результаты. Надо ставить более высокие цели и добиваться их. Я год уже отыграл за клуб, договориться не составило труда. Разногласий никаких не было. все двигалось в рабочем ключе. Подписали контракт — я рад и доволен. Сейчас надо меньше слов и больше двигаться», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Глушаков принял участие в 17 встречах за «Химки» во всех турнирах, в которых отметился трёмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Комментарии
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