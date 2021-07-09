Увольнение Черчесова из сборной России и переход Рамоса в «ПСЖ». Главное к утру

Увольнение Черчесова из сборной России, переход Рамоса в «ПСЖ» и дело против Англии на Евро-2020 – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России.
2. Станислав Черчесов выступил с заявлением после ухода из сборной России.
3. Серхио Рамос стал игроком «ПСЖ».
4. УЕФА открыл дело против Англии после инцидента со Шмейхелем. Во вратаря светили лазером.
5. Назначена бригада арбитров на матч финала Евро-2020 между Италией и Англией.
6. Источник: Бальбуэна стал игроком московского «Динамо».
7. Моуринью сорвал тонировку стёкол во время первой пресс-конференции на посту тренера «Ромы».
8. Макгрегор попытался ударить Порье ногой на битве взглядов перед турниром UFC 264.
9. «Не мог представить такого». Акинфеев – о назначении А. Березуцкого главным тренером ЦСКА.
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