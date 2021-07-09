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Бербатов – об игре Кейна: даже у великих бывают взлёты и падения

Бербатов – об игре Кейна: даже у великих бывают взлёты и падения
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Бывший болгарский нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о выступлении сборной Англии на Евро-2020.

«Выступление Кейна на турнире? Даже у великих игроков бывают взлёты и падения. Даже когда он не забивал, он много делал для команды. Голы придут.

При исполнении пенальти в игре с Данией на него было огромное давление.Вы не можете себе представить, каково это — пробить пенальти с надеждами нации на ваших плечах. Как игрок, вы знаете, что всё зависит от вас. Конечно, это был не лучший пенальти, но ему повезло.

Выход в финал Евро-2020 — большое достижение для Англии. У меня было ощущение, что это может быть год Англии. Это полностью заслуженно, хотя и следует отдать должное Дании за большие усилия в полуфинале. Англия способна на что-то особенное, и мне очень приятно видеть их в финале», — цитирует Бербатова Goal.

На текущем чемпионате Европы – 2020 Кейн принял участие в шести матчах за сборную Англии, в которых он отметился четырьмя забитыми мячами.

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