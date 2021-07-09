Фабиан Бальбуэна объяснил, почему решил перейти в московское «Динамо»

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна поделился эмоциями от перехода в московское «Динамо».
«Я более чем счастлив подписать контракт с «Динамо» и с нетерпением жду начала работы со своими новыми партнёрами по команде и тренерским штабом. Я выбрал «Динамо», потому что мне очень понравился представленный проект развития клуба. К тому же вскоре здесь будут праздновать 100-летие — здорово быть причастным к такой истории», — цитирует Бальбуэна пресс-служба клуба.
В сезоне-2020/2021 Бальбуэна провёл 18 матчей за «Вест Хэм» и забил один гол. Фабиан выступал за «Вест Хэм» с 2018 года. Кроме того, он играл за бразильский «Коринтианс», а также за парагвайские «Либертад», «Насьональ», «Рубио Нью» и «Серро Портеньо». В сборную Парагвая футболист вызывается с 2015 года.
- 9 июля 2021
-
10:21
-
10:20
-
10:00
-
09:48
-
09:37
-
09:32
-
09:28
-
09:23
-
09:15
-
08:46
-
08:30
-
08:20
-
07:14
-
06:55
-
06:21
-
06:05
-
05:55
-
05:26
-
03:34
-
03:15
-
02:40
-
02:22
-
01:47
-
01:36
-
01:28
-
00:41
-
00:36
-
00:11
- 8 июля 2021
-
23:59
-
23:49
-
23:44
-
23:25
-
23:12
-
22:40
-
22:39