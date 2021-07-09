Фабиан Бальбуэна объяснил, почему решил перейти в московское «Динамо»

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна поделился эмоциями от перехода в московское «Динамо».



«Я более чем счастлив подписать контракт с «Динамо» и с нетерпением жду начала работы со своими новыми партнёрами по команде и тренерским штабом. Я выбрал «Динамо», потому что мне очень понравился представленный проект развития клуба. К тому же вскоре здесь будут праздновать 100-летие — здорово быть причастным к такой истории», — цитирует Бальбуэна пресс-служба клуба.



В сезоне-2020/2021 Бальбуэна провёл 18 матчей за «Вест Хэм» и забил один гол. Фабиан выступал за «Вест Хэм» с 2018 года. Кроме того, он играл за бразильский «Коринтианс», а также за парагвайские «Либертад», «Насьональ», «Рубио Нью» и «Серро Портеньо». В сборную Парагвая футболист вызывается с 2015 года.

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