«Марсель» объявил о переходе вратаря «Ромы» Пау Лопеса
Поделиться
«Марсель» на своём официальном сайте сообщил о договорённости по переходу вратаря Пау Лопеса из «Ромы».
26-летний испанский футболист присоединится к французскому клубу на правах аренды, рассчитанной на один сезон. При этом в договоре прописана опция выкупа.
Ранее сообщалось, что «Рома» заменит Лопеса голкипером Руем Патрисиу из «Вулверхэмптона». Ожидается, что «волки» заплатят за португальца € 10 млн плюс € 3 млн бонусов.
Лопес является воспитанником «Эспаньола», за который выступал с 2014 по 2018 год, после чего перебрался в «Бетис». Спустя всего сезон испанца купила «Рома». В минувшем сезоне Пау принял участие в 21 матче итальянской Серии А, в котором пропустил 29 мячей. Команда финишировала седьмой в чемпионате.
Новость по теме«Марсель» арендовал Маттео Гюэндузи у «Арсенала»
Комментарии
- 9 июля 2021
-
10:21
-
10:20
-
10:00
-
09:48
-
09:37
-
09:32
-
09:28
-
09:23
-
09:15
-
08:46
-
08:30
-
08:20
-
07:14
-
06:55
-
06:21
-
06:05
-
05:55
-
05:26
-
03:34
-
03:15
-
02:40
-
02:22
-
01:47
-
01:36
-
01:28
-
00:41
-
00:36
-
00:11
- 8 июля 2021
-
23:59
-
23:49
-
23:44
-
23:25
-
23:12
-
22:40
-
22:39
Партнерский контент