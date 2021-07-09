«Марсель» объявил о переходе вратаря «Ромы» Пау Лопеса

«Марсель» на своём официальном сайте сообщил о договорённости по переходу вратаря Пау Лопеса из «Ромы».



26-летний испанский футболист присоединится к французскому клубу на правах аренды, рассчитанной на один сезон. При этом в договоре прописана опция выкупа.



Ранее сообщалось, что «Рома» заменит Лопеса голкипером Руем Патрисиу из «Вулверхэмптона». Ожидается, что «волки» заплатят за португальца € 10 млн плюс € 3 млн бонусов.



Лопес является воспитанником «Эспаньола», за который выступал с 2014 по 2018 год, после чего перебрался в «Бетис». Спустя всего сезон испанца купила «Рома». В минувшем сезоне Пау принял участие в 21 матче итальянской Серии А, в котором пропустил 29 мячей. Команда финишировала седьмой в чемпионате.

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