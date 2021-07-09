Бальбуэна: хочу выиграть с «Динамо» чемпионат России и успешно выступать в еврокубках

Парагвайский защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился целями на новый период карьеры.



«В «Динамо» создают конкурентоспособную команду, нацеленную на решение самых серьёзных задач. Я знаю, что это большой и важный клуб в истории российского футбола. Плюс прекрасный стадион, который мне очень понравился.



Когда получил предложение из «Динамо», советовался только со своей семьёй. Мы решили, что это будет интересный опыт. Мне сказали после подписания, что я стал первым парагвайским футболистом в истории «Динамо». Надеюсь оставить о парагвайских игроках добрую славу, чтобы клуб в будущем был уверен в классе футболистов из моей страны.



В карьере мне не приходилось играть против российских команд. Я надеюсь показать свои лучшие качества в тех матчах, в которых мне доверят выйти на поле.



У меня амбициозные цели. Хочу выиграть чемпионат России и успешно выступать в еврокубках. В первую очередь — в Лиге чемпионов», — цитирует Бальбуэна пресс-служба клуба.



В сезоне-2020/2021 Бальбуэна провёл 18 матчей за «Вест Хэм» и забил один гол. Фабиан выступал за «Вест Хэм» с 2018 года. Кроме того, он играл за бразильский «Коринтианс», а также за парагвайские «Либертад», «Насьональ», «Рубио Нью» и «Серро Портеньо». В сборную Парагвая футболист вызывается с 2015 года.

Новость по теме «Динамо» объявило о переходе Бальбуэна