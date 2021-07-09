Фёдор Чалов: прошлый сезон ЦСКА — провал, мы выступили плохо. Всё было в наших руках

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением о выступлении команды в сезоне-2020/2021. Армейцы впервые за долгое время не попали в еврокубки.
«По результату, месту в таблице прошлый сезон ЦСКА — провал, мы выступили плохо. Всё было в наших руках, но мы сами упустили шансы в конце сезона. Первую часть сезона закончили на втором месте и весной могли сыграть лучше, не отдавать очки тому же «Уралу», «Химкам». Но это футбол. В команде сейчас много новых игроков, идёт перестройка. Нужно сыграться, найти связи. В конце сезона у нас было очень много травм — в моментах, когда мы уже находили игру, кто-то выбывал из-за повреждения.
В ЦСКА нет равнодушных людей. Все понимают, что могут лучше, и прикладывают для этого усилия. Мы должны становиться командой, которая даже в сложные моменты не доводит до такого результата, и решать большие задачи. Надеюсь, у нас всё впереди», — сказал Чалов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
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