Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Бетиса» заинтересован в приобретении Влашича

Главный тренер «Бетиса» заинтересован в приобретении Влашича
Комментарии

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини попросил руководство клуба приобрести полузащитника ЦСКА Николу Влашича, сообщает Elgoldigital.

Ранее сообщалось, что заполучить 23-летнего футболиста хочет «Эвертон», за который он выступал до переезда в Россию. «Ириски» впечатлены прогрессом Николы и рассматривают возможность обратного выкупа. При этом английский клуб, скорее всего, станет предпринимать конкретные шаги только после окончания чемпионата Европы — 2020.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

Новость по теме
«Эвертон» намерен вернуть Николу Влашича из ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021