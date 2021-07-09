Главный тренер «Бетиса» заинтересован в приобретении Влашича

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини попросил руководство клуба приобрести полузащитника ЦСКА Николу Влашича, сообщает Elgoldigital.



Ранее сообщалось, что заполучить 23-летнего футболиста хочет «Эвертон», за который он выступал до переезда в Россию. «Ириски» впечатлены прогрессом Николы и рассматривают возможность обратного выкупа. При этом английский клуб, скорее всего, станет предпринимать конкретные шаги только после окончания чемпионата Европы — 2020.



Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

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