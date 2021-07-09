Воспитанник «Зенита» Саба Сазонов перешёл в «Динамо»
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Воспитанник «Зенита» Саба Сазонов стал игроком «Динамо», сообщает пресс-служба московского клуба. Контракт защитника с новым клубом рассчитан на 3 года.
Саба родом из Санкт-Петербурга. С 6 лет занимался в футбольной школе «Смена», затем в академии «Зенита». В 17-летнем возрасте дебютировал за сине-бело-голубых сразу в трёх турнирах – Молодёжном первенстве, Юношеской футбольной лиге и ПФЛ. Впервые сыграл в РПЛ в последнем туре минувшего чемпионата. С июня был на просмотре в московском «Динамо», принял участие во всех контрольных матчах первого тренировочного сбора в Австрии.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Динамо» начнёт выездным матчем с «Ростовом». Игра состоится 23 июля. Начало — в 19:00 мск.
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