«Человек достойный». Помощник Путина прокомментировал отставку Черчесова из сборной

Помощник президента России Владимира Путина, член попечительского совета Российского футбольного союза Игорь Левитин прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.



«Я думаю, что Черчесов много сделал для сборной России на своём посту, и мы должны его поблагодарить за 2018 год. Но это спорт. Здесь можно выиграть, а можно проиграть. Здесь самое главное — достойно себя вести. Я считаю, что человек достойный», — приводит слова Левитина «Р-Спорт».



Напомним, технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основной проблемой был назван уровень игроков. Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.