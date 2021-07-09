«Человек достойный». Помощник Путина прокомментировал отставку Черчесова из сборной

Помощник президента России Владимира Путина, член попечительского совета Российского футбольного союза Игорь Левитин прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.
«Я думаю, что Черчесов много сделал для сборной России на своём посту, и мы должны его поблагодарить за 2018 год. Но это спорт. Здесь можно выиграть, а можно проиграть. Здесь самое главное — достойно себя вести. Я считаю, что человек достойный», — приводит слова Левитина «Р-Спорт».
Напомним, технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основной проблемой был назван уровень игроков. Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.
- 9 июля 2021
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