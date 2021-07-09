Агент Сафонов: на переходный период назначил бы Бердыева в сборную России

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о кандидатуре нового главного тренера сборной России.
«Ну, если поставить вместо Черчесова Гершковича или Симоняна, то конечно, будет провал. А так, считаю, что Станислава Саламовича надо поблагодарить за работу, и новые люди должны начать выполнять свои обязанности. Пресс-конференция Черчесова меня вообще до конца добила. Я вообще ничего не понял. 2,5 часа, столько Путин не выступает, Черчесов говорил обо всём и ни о чём.
На данном этапе, когда на носу уже чемпионат мира, я бы на переходный этап назначил бы Курбана Бердыева. Он, по крайней мере, порядок бы навел. А в перспективе назначил бы жесткого немца. Вот мне нравится, как в «Динамо» тот же Шварц работает. Смотрите, как у него молодёжь играет. Чтобы был независим и к нему не приходили с разговорами, мол, это мой игрок и должен быть в сборной. В сборной должны играть сильнейшие. А то наша национальная команда уже превращается в частную лавочку — кого-то раскрутить, чтобы выгодно продать», — цитирует Сафонова ТНВ.
- 9 июля 2021
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