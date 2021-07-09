Юрий Сёмин: футболист должен ходить на педикюр

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как бы отреагировал, если бы его подопечный пришёл на тренировку с маникюром.



«Я бы, наверное, свободно отреагировал, спокойно. Во-первых, я считаю, что футболист, не знаю как на маникюр, а на педикюр должен ходить обязательно, потому что ноги его кормят. Он должен выбирать хорошие салоны. Что касается маникюра, это дело лично каждого. Хочешь — сделай маникюр, хочешь — не делай. Я, например, может, посмеялся бы просто и всё. Может, он суперигрок, может, ему помогает маникюр хорошо играть…



Думаю, маникюр не стал бы проблемой в моей команде. Самая главная проблема — если игрок плохой. Если хороший, пусть будет чёрным, белым, ориентации разной. Самое главное, чтобы он хорошо играл в футбол — это основной принцип для меня», — цитирует Сёмина Sports.ru.