Желько Бувач: Бальбуэна добавит вариативности тактическим и игровым возможностям «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание контракта с центральным защитником Фабианом Бальбуэна.



«Бальбуэна – отличный центральный защитник с опытом игры в лигах Парагвая, Бразилии и Англии. Благодаря своим качествам он поможет нам быть стабильнее в обороне, а также добавит вариативности тактическим и игровым возможностям «Динамо», — цитирует Бувача пресс-служба московского клуба.



В сезоне-2020/2021 Бальбуэна провёл 18 матчей за «Вест Хэм» и забил один гол. Фабиан выступал за «Вест Хэм» с 2018 года. Кроме того, он играл за бразильский «Коринтианс», а также за парагвайские «Либертад», «Насьональ», «Рубио Нью» и «Серро Портеньо». В сборную Парагвая футболист вызывается с 2015 года.

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