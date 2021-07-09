Чалов: понимал, что при Рондоне буду выходить с лавки. Научился у него хладнокровию

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о второй половине минувшего сезона, когда в команде на правах аренды выступал форвард Хосе Саломон Рондон.
«Когда Рондон пришёл в команду, я понимал, что буду выходить со скамейки. При этом знал, что у меня будет шанс и мне нужно его использовать. Моё дело — хорошо готовиться, тренироваться и ждать этого момента. Я в два раза больше работал, оставался после тренировок, с персональным коучем занимался. Делал всё, что от меня зависит. У Рондона научился хладнокровию в завершающей стадии атак.
Стереотип о том, что я много загоняюсь, когда что-то не получается? Всё это разгоняют в прессе. Я стараюсь делать свою работу, как требует тренер, как нужно моей команде. Если чувствую, что этого мало, работаю дополнительно. Если что-то не получается, стараюсь делать это ещё усерднее. Нет смысла загоняться, если ты понимаешь, что делаешь всё, что от тебя зависит. Это не поможет, а сделает только хуже. Я играю в основе ЦСКА почти пять лет и ментально готов к любому давлению», — сказал Чалов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 9 июля 2021
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