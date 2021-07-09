Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» подписал нападающего юношеской сборной России Быковского

«Спартак» подписал нападающего юношеской сборной России Быковского
Комментарии

Нападающий юношеской сборной России Артём Быковский стал игроком «Спартака». Стороны подписали соглашение сроком на три года.

Очень рад, что меня пригласили в «Спартак». Для меня переход в такой клуб — это большой шаг в карьере. Счастлив, что всё так сложилось. Сейчас для меня главная цель — освоиться в новом коллективе, стать основным игроком молодёжного состава, играть, забивать и приносить пользу клубу», — цитирует Быковского пресс-служба «Спартака».

Артём родился 15 июня 2004 года в Воронеже, где он и начал играть в футбол. Последние два года нападающий провел в «Мастер-Сатурне»; в минувшем сезоне он в 24 матчах ЮФЛ-2 забил 28 мячей и сделал три результативные передачи. Быковский привлекается в юношескую сборную России (U-17).

Новость по теме
«На опыте». 37-летний Андрей Ещенко забил рабоной на тренировке «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021