«Спартак» подписал нападающего юношеской сборной России Быковского
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Нападающий юношеской сборной России Артём Быковский стал игроком «Спартака». Стороны подписали соглашение сроком на три года.
Очень рад, что меня пригласили в «Спартак». Для меня переход в такой клуб — это большой шаг в карьере. Счастлив, что всё так сложилось. Сейчас для меня главная цель — освоиться в новом коллективе, стать основным игроком молодёжного состава, играть, забивать и приносить пользу клубу», — цитирует Быковского пресс-служба «Спартака».
Артём родился 15 июня 2004 года в Воронеже, где он и начал играть в футбол. Последние два года нападающий провел в «Мастер-Сатурне»; в минувшем сезоне он в 24 матчах ЮФЛ-2 забил 28 мячей и сделал три результативные передачи. Быковский привлекается в юношескую сборную России (U-17).
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