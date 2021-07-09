«Милан» продлил контракт с одним из основных защитников

«Милан» на своём официальном сайте сообщил, что защитник команды Давиде Калабрия продлил контракт. Новое соглашение между россонери и 24-летним итальянским футболистом рассчитано до лета 2025 года.



Калабрия является воспитанником «Милана», а за главную команду выступает с 2015 года. В минувшем сезоне Давиде принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, в которых забил два гола и один автогол, отдал одну результативную передачу и получил семь жёлтых карточек. С прошлого года вызывается в сборную Италии, а до этого играл за молодёжные национальные команды.



«Милан» по итогам прошедшей кампании занял второе место в турнирной таблице Серии А и впервые за несколько лет квалифицировался в Лигу чемпионов.

Новость по теме «Милан» достиг договорённости с «Челси» о переходе Жиру