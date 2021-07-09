«Милан» продлил контракт с одним из основных защитников
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«Милан» на своём официальном сайте сообщил, что защитник команды Давиде Калабрия продлил контракт. Новое соглашение между россонери и 24-летним итальянским футболистом рассчитано до лета 2025 года.
Калабрия является воспитанником «Милана», а за главную команду выступает с 2015 года. В минувшем сезоне Давиде принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, в которых забил два гола и один автогол, отдал одну результативную передачу и получил семь жёлтых карточек. С прошлого года вызывается в сборную Италии, а до этого играл за молодёжные национальные команды.
«Милан» по итогам прошедшей кампании занял второе место в турнирной таблице Серии А и впервые за несколько лет квалифицировался в Лигу чемпионов.
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