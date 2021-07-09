Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Кремле не против приглашения иностранного тренера для сборной России по футболу

В Кремле не против приглашения иностранного тренера для сборной России по футболу
Комментарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не вмешивается в выбор нового тренера национальной команды.

«В Кремле считают, что это всё-таки должны решать наши футбольные спортивные власти. Все остальное – это любительские рассуждения, и мы не хотели бы пускаться в эти любительские рассуждения. Это должны решать те люди, которые профессионально разбираются в футболе.

Кремль против приглашения иностранного тренера для сборной России по футболу? Да нет, главное, чтобы сборная у нас играла», — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.

Новость по теме
Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021