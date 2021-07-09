В Кремле не против приглашения иностранного тренера для сборной России по футболу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не вмешивается в выбор нового тренера национальной команды.



«В Кремле считают, что это всё-таки должны решать наши футбольные спортивные власти. Все остальное – это любительские рассуждения, и мы не хотели бы пускаться в эти любительские рассуждения. Это должны решать те люди, которые профессионально разбираются в футболе.



Кремль против приглашения иностранного тренера для сборной России по футболу? Да нет, главное, чтобы сборная у нас играла», — цитирует Пескова ТАСС.



Напомним, Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.

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