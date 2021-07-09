Марио Фернандес: есть вероятность, что меня больше не будет в сборной России

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал, что может больше не сыграть за национальную команду.



«Сыграю ли я на чемпионате мира в Катаре? Честно скажу, пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС. Есть вероятность, что меня больше не будет в сборной России.

Физическое состояние уже далеко не такое, как в те времена, когда мне было 20–22 года. Даже до 28 лет я себя чувствовал по-другому. А после 30 всё меняется — постоянно ощущаешь, что у тебя что-то болит, что нужно больше времени на восстановление. Последний год был для меня очень тяжёлым: я подхватил коронавирус, после него у меня было очень много травм», — цитирует Марио Фернандеса Sport24.