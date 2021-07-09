Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он проявил смекалку». Каррагер объяснил, почему не считает падение Стерлинга симуляцией

«Он проявил смекалку». Каррагер объяснил, почему не считает падение Стерлинга симуляцией
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о скандальном пенальти, назначенном в матче англичан с Данией в полуфинале чемпионата Европы — 2020 (2:1 ДВ).

«Не вижу проблем в том, как Стерлинг заработал пенальти. Когда Мехле коснулся его ноги, Рахим поступил так, как поступили бы многие нападающие топ-класса. Он проявил смекалку, а не цинизм. Для меня это не симуляция, потому что, войдя в штрафную, Стерлинг вызвал панику у защитников. Они, скорее, сыграли в него, а не в мяч, вне зависимости от того, насколько серьёзным было касание.

Именно это делает Стерлинга таким опасным игроком. Когда он несётся на полной скорости, защитники не знают, стоит ли им рисковать и идти в отбор, особенно в штрафной площади. Главная ошибка датчанина в том, что он опоздал. Контакт со Стерлингом был неизбежен. Защитник поставил судей в положение, когда им приходится принимать важное решение под давлением трибун.

Я не был бы в восторге от решения судьи, если бы оказался на месте датчанина. Но я бы в большей степени злился на себя и флангового защитника, который позволил Стерлингу вбежать в штрафную», — написал Каррагер в своей колонке для The Telegraph.

Турнирная таблица Евро-2020
«Позорное решение судьи». Футбольный мир в недоумении от пенальти в пользу Англии «Позорное решение судьи». Футбольный мир в недоумении от пенальти в пользу Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021