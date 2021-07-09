«Он проявил смекалку». Каррагер объяснил, почему не считает падение Стерлинга симуляцией

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о скандальном пенальти, назначенном в матче англичан с Данией в полуфинале чемпионата Европы — 2020 (2:1 ДВ).
«Не вижу проблем в том, как Стерлинг заработал пенальти. Когда Мехле коснулся его ноги, Рахим поступил так, как поступили бы многие нападающие топ-класса. Он проявил смекалку, а не цинизм. Для меня это не симуляция, потому что, войдя в штрафную, Стерлинг вызвал панику у защитников. Они, скорее, сыграли в него, а не в мяч, вне зависимости от того, насколько серьёзным было касание.
Именно это делает Стерлинга таким опасным игроком. Когда он несётся на полной скорости, защитники не знают, стоит ли им рисковать и идти в отбор, особенно в штрафной площади. Главная ошибка датчанина в том, что он опоздал. Контакт со Стерлингом был неизбежен. Защитник поставил судей в положение, когда им приходится принимать важное решение под давлением трибун.
Я не был бы в восторге от решения судьи, если бы оказался на месте датчанина. Но я бы в большей степени злился на себя и флангового защитника, который позволил Стерлингу вбежать в штрафную», — написал Каррагер в своей колонке для The Telegraph.
- 9 июля 2021
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