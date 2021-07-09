Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес заявил о намерении завершить карьеру через три года.



«Я часто разговариваю с семьёй, с близкими людьми на эту тему. Точно не планирую играть до 35-37 лет как Жирков. Почти уверен, что ближайшие два-три года будут последними в моей карьере игрока. Доиграю до 33 лет, а потом вообще закончу с футболом. Перед продлением контракта я общался на эту тему с Романом Бабаевым.



Я понимаю, что играю на сверхвысоком уровне и, чтобы соответствовать этим критериям, моя физподготовка должна быть запредельной. Не хочу волочить ноги по полю, чтобы от этого страдала команда. Когда увижу, что не выдаю стопроцентного результата, сразу закончу.



Буду скучать по атмосфере. Ведь столько времени провел в ней, это, считай, жизнь. Но на моё решение это не повлияет. Футбол всегда был в моей жизни с самых ранних лет. Он даёт много вещей, но также он многое забирает. Много приходится летать, ты практически не находишься рядом со своей семьей. Поэтому я больше не хочу работать в футболе. Наступает время, когда нужно находиться с семьей», — цитирует Фернандеса Sport24.

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