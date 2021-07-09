Черчесов и РФС расторгли контракт, специалист отказался от компенсации

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и РФС сегодня официально расторгли контракт. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Главный тренер отказался от компенсации. А тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.



Напомним, ранее Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.



Технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основной проблемой был назван уровень игроков. Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

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