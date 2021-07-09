Куман: Месси должен остаться в «Барселоне». Это важно и для клуба, и для всей лиги

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о ситуации с нападающим Лионелем Месси, у которого истёк контракт с клубом.



«Если проблема не решена, то приходится беспокоиться. Но я полностью уверен, что президент исправит эту ситуацию. Надеюсь, так и произойдёт, потому что и для клуба, и для всей лиги очень важно, чтобы лучший игрок в мире остался здесь. Нам всем нужно постараться сделать так, чтобы Месси остался.



Лео всегда показывал, что хочет остаться в «Барселоне». Он и клуб работают над тем, чтобы договориться. Сейчас Месси играет на Кубке Америки и думает о других вещах. Надеюсь, он выиграет у Бразилии в финале. На мой взгляд, он должен остаться в «Барселоне». Будет не очень здорово, если в итоге он окажется в другой команде.



Нужно сделать всё, чтобы сохранить Лео. Это самая важная вещь на данный момент. Месси — будущее этого клуба. Он великолепно выступает каждый год», — приводит слова Кумана Marca.