Помощник Витории рассказал о суевериях, которых придерживается новый наставник «Спартака»

Сержиу Ботелью, помощник главного тренера «Спартака» Руя Витории, рассказал о суевериях, которых придерживается наставник.



«Например, когда мы работали в «Фатиме», довольно долго не могли победить. В один прекрасный день наш тренерский штаб ехал на игру в микроавтобусе. Я в шутку сказал, что пора бы нам что-то поменять, и сделал два круга на круговой развязке. Тот матч мы выиграли. В итоге Руй всегда просил меня делать так же, когда проезжали это место.



Ещё он убеждён, что автобус с командой никогда не должен сдавать назад. А в «Витории Гимарайнш» был период, когда перед играми команда обязана была поесть в определённом «счастливом» кафе», — цитирует Ботелью пресс-служба «Спартака».



Напомним, московский «Спартак» подписал с португальским тренером Руем Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.



«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

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