«Нижний Новгород» подписал экс-защитника «Ростова» Козлова

Защитник Алексей Козлов подписал контракт с «Нижним Новгородом» на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт нижегородцев. Контракт рассчитан на один год. «Чемпионат» в конце июня сообщал о скором переходе Козлова в клуб.

Ранее игрок выступал за «Ростов». Контракт футболиста с ростовчанами был рассчитан до нынешнего лета. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.



Ранее Козлов выступал в составе московского «Динамо», куда перешёл в феврале 2014 года. За это время Алексей провёл 115 игр, в которых отличился семь раз. В июне 2019 года клуб объявил об уходе 34-летнего футболиста из команды в связи с истечением срока действия контракта. Далее Козлова подписал «Ростов», за который Алексей выступал вплоть до июня 2021 года.



Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексея Козлова в € 300 тыс.