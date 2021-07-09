«Нижний Новгород» подписал экс-защитника «Ростова» Козлова

Защитник Алексей Козлов подписал контракт с «Нижним Новгородом» на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт нижегородцев. Контракт рассчитан на один год. «Чемпионат» в конце июня сообщал о скором переходе Козлова в клуб.
Ранее игрок выступал за «Ростов». Контракт футболиста с ростовчанами был рассчитан до нынешнего лета. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.
Ранее Козлов выступал в составе московского «Динамо», куда перешёл в феврале 2014 года. За это время Алексей провёл 115 игр, в которых отличился семь раз. В июне 2019 года клуб объявил об уходе 34-летнего футболиста из команды в связи с истечением срока действия контракта. Далее Козлова подписал «Ростов», за который Алексей выступал вплоть до июня 2021 года.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексея Козлова в € 300 тыс.
- 9 июля 2021
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