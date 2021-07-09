Президент УЕФА — о Евро в разных странах: эту идею я больше не поддержу

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что новый формат чемпионата Европы слишком труден для исполнения, и вряд ли организация будет проводить турнир в таком ключе. Напомним, Евро-2020 близок к завершению, а игры проходили в разных странах.

«Если меня ещё раз попросят так сделать, эту идею я больше не поддержу. Не совсем корректно, когда некоторым командам нужно лететь более 10 000 километров, а другим — 1000. Для болельщиков это также несправедливо. Некоторым фанатам нужно быть в Риме, а через несколько дней — в Баку, это четыре с половиной часа полёта. Это была интересная идея, но её трудно реализовать. Я не думаю, что мы когда-нибудь вернёмся к этому», — сказал Чеферин в интервью BBC.

В финале Евро-2020 встретятся Италия и Англия. Встреча пройдёт 11 июля. Начало — в 22:00 мск.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё трогательная история с матча Евро от нашего гостя.



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