Роберто Карлос высказался о ситуации с тренером в сборной России

Легендарный защитник сборной Бразилии Роберто Карлос высказался о ситуации с главным тренером национальной команды России.

«Я вчера читал, что РФС отправил Черчесова в отставку. Но это происходит в футболе, российская команда должна изменить свой подход, который заключается в том, что она только участвует. У неё есть отличные игроки, структура, однако она должна осознать, что может выигрывать турниры, а не просто в них участвовать.

Возможно, иностранный тренер может изменить философию российского футбола. В сборной есть натурализованные игроки, думаю, что можно было бы поставить иностранца во главе сборной России, чтобы игроки осознали, что благодаря качеству и силе они могут дойти до полуфинала или даже финала чемпионатов Европы и мира.

На клубном уровне они играют хорошо. То же самое было со сборной Бразилии — футболисты, хорошо выступающие в своих клубах, не могут играть на том же уровне в национальной команде, это нормально. Важно начать новый этап в сборной России, она должна вернуть себе силу, а для этого требуются изменения», — приводит слова Карлоса издание ТАСС.

Напомним, в чемпионате России Роберто Карлос провёл за «Анжи» 25 матчей. Был временным помощником исполняющего обязанности главного тренера махачкалинской команды. В 2012 году был назначен директором.