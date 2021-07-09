Мирослав Ромащенко подвёл итоги работы в тренерском штабе сборной России

Мирослав Ромащенко, входивший в тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым, подвёл итоги работы в национальной команде.

«Пять лет работы тренерского штаба сборной России по футболу подошли к концу. Это были пять лет колоссального опыта и ежедневного поиска лучших решений в условиях повышенного внимания со стороны общественности. Каждый шаг нашего штаба рассматривался журналистами под микроскопом, болельщики активно и бурно обсуждали выбор состава и результаты команды. Слова благодарности людей воспринимались как итог плодотворной работы и достигнутых целей, оправданная критика — как возможность совершенствоваться.



В каждой игре, будь то чемпионат мира, чемпионат Европы, Лига наций, Кубок конфедераций, отборочные или контрольные матчи, сборная, несмотря на возникающие сложности с коронавирусом, травмами и дисквалификациями, выходила достигать результата. Вместе с футболистами старались выжимать максимум, исходя из текущих реалий и их состояния.



За это время всем нам удалось пережить положительные и отрицательные эмоции: успешный чемпионат мира с историческим четвертьфиналом, уверенная квалификация на чемпионат Европы. 2018 год останется в памяти навсегда — буквально за месяц сборная России смогла сплотить болельщиков по всей стране, изменив отношение к себе и российскому футболу в целом. И эта поддержка миллионов людей в каждом уголке страны воодушевляла и вдохновляла нас каждый день становиться лучше.



Работа любого тренера всегда оценивается по результату команды. На Евро-2020 он получился не таким, какого все мы — и руководство РФС, и тренерский штаб, и футболисты, и болельщики — ждали. Команда старалась, на поле не было ни одного равнодушного игрока. Но так сложилось, что из группы выйти не удалось. В футболе, как и вообще в спорте, так бывает — сегодня ты побеждаешь, а завтра проигрываешь.



Хочу поблагодарить руководство РФС за доверие и честь работать в главной команде страны, весь тренерский, административный и медицинский штабы — за качественную ежедневную работу и за профессиональное отношение к общему делу, каждого из футболистов — за желание добиваться результата, болельщиков — за поддержку!



Желаю новому тренерскому штабу сборной России успехов в работе и выхода на чемпионат мира в Катаре!» — написал Ромащенко в своём "инстаграме".