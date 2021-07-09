Первый исполком РФС после отставки Черчесова пройдёт 15 июля

В четверг, 15 июля, в формате видеоконференцсвязи пройдёт очередное заседание исполкома РФС. Начало — в 12:00. Проект повестки дня будет опубликован на официальном сайте РФС позднее, говорится на сайте организации.

Это будет первый исполком после отставки главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Об уходе специалиста было объявлено накануне, 8 июля. Ранее технический комитет РФС выразил поддержку специалисту, несмотря на провал сборной России на чемпионате Европы — 2020. Основной проблемой был назван уровень игроков.



Сборная России на Евро-2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.