Саутгейт написал письмо населению Англии перед финалом Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт написал письмо, адресованное всем жителям страны, в преддверии финального матча Евро-2020. В нём специалист сделал акцент на патриотизме и чувстве национальной идентичности.

«Дорогая Англия, это был чрезвычайно трудный год. Все в этой стране напрямую пострадали от изоляции и потерь. Но мы также видели бесчисленное количество примеров героизма и самопожертвования. Это дало нам всем новое понимание хрупкости жизни и того, что действительно важно. Когда вы думаете об общей схеме вещей, возможно, футбол не так уж важен. И то, о чём я хочу поговорить сегодня, намного больше, чем футбол.

Есть кое-что, что я говорю нашим игрокам перед каждой игрой в Англии, и я повторяю это потому, что действительно верю в это всем своим сердцем. Я говорю им, что, когда вы выходите на поле в этой форме, у вас есть возможность творить историю, которую люди запомнят навсегда. Вы являетесь частью опыта, который длится в коллективном сознании нашей страны.

Когда играет Англия, это не несколько тысяч или даже несколько миллионов просмотров по подписке. Вы представляете более 50 миллионов человек. Вы помните, где смотрели матчи сборной Англии. И с кем вы смотрели. И кем вы были в то время.

Как и в случае с нашими собственными воспоминаниями о просмотре матчей сборной Англии, у каждого своё представление о том, что на самом деле означает быть англичанином. Что значит гордость.

Для меня лично моё чувство идентичности и ценностей тесно связано с моей семьёй и, в частности, с моим дедушкой. Он был ярым патриотом и гордым военным, служившим во время Второй мировой войны. Идея представлять «Королеву и страну» всегда была важна для меня. Мы так хорошо устраиваем зрелища в Британии, и, когда я рос, такие вещи, как серебряный юбилей королевы и королевские свадьбы, оказали на меня влияние. Я верю, что эта гордость есть у каждого, включая наших футболистов. Каждая игра, независимо от соперника, может запомниться болельщику сборной Англии на всю жизнь.

Независимо от вашего воспитания и политики, ясно одно: мы невероятная нация, которая внесла огромный вклад в искусство, науку и спорт. У нас есть особая идентичность, и это остаётся мощным мотиватором. Мы независимые мыслители. Мы говорим по важным для нас вопросам, и мы этим гордимся.

Конечно, нас с моими игроками будут судить по выигранным матчам. Только одна команда может выиграть Евро. Мы никогда не делали этого раньше и очень хотим сделать это впервые. Поверьте мне.

Но реальность такова, что результат — это лишь малая часть успеха. Когда играет Англия, на карту поставлено гораздо большее. Речь идёт о том, как мы ведём себя на поле и за его пределами, как мы объединяем людей, как мы вдохновляем и объединяем, как мы создаём воспоминания, которые длятся дольше 90 минут.

Я думаю обо всех маленьких детях, которые будут смотреть этим летом, рисуя свои первые рисунки. Что бы ни случилось, я просто надеюсь, что их родители, учителя и руководители клубов обратятся к ним и скажут: «Смотрите, так можно представить свою страну. Вот что такое Англия. Это то, что возможно».

Если мы сможем это сделать, это будет лето, которым можно будет гордиться», — написал Саутгейт на странице The Players’ Tribune.

Финальный матч чемпионата Европы — 2020 между сборными Италии и Англии пройдёт в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё трогательная история с матча Евро от нашего гостя.



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