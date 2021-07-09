Верратти: обыграть сборную Англии на её стадионе — настоящая мечта

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти поделился эмоциями перед матчем финала Евро-2020 со сборной Англии, а также высказался о линии обороны национальной команды в лице Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.
«У сборной Англии отличные футболисты. Не надо забывать, что за весь турнир они пропустили один гол. Это стабильная и сбалансированная команда. Считаю, Англия заслуженно вышла в финал. Выиграть на её стадионе — это настоящая мечта.
Бонуччи и Кьеллини? С ними чувствуешь себя в безопасности. Мы, полузащитники, безгранично им доверяем, поэтому можем себе позволить прессинговать очень высоко. И Леонардо, и Джорджо с каждым годом становятся только лучше», — цитирует Верратти пресс-служба УЕФА.
Финальный матч чемпионата Европы — 2020 между сборными Италии и Англии пройдёт в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.
- 9 июля 2021
-
19:24
-
19:24
-
19:04
-
19:02
-
18:52
-
18:49
-
18:49
-
18:37
-
18:33
-
18:27
-
18:13
-
18:07
-
17:53
-
17:50
-
17:39
-
17:34
-
17:26
-
17:23
-
17:19
-
17:06
-
16:54
-
16:52
-
16:36
-
16:31
-
16:13
-
16:05
-
15:56
-
15:45
-
15:38
-
15:15
-
14:54
-
14:53
-
14:34
-
14:32
-
14:10