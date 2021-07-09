Верратти: обыграть сборную Англии на её стадионе — настоящая мечта

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти поделился эмоциями перед матчем финала Евро-2020 со сборной Англии, а также высказался о линии обороны национальной команды в лице Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.

«У сборной Англии отличные футболисты. Не надо забывать, что за весь турнир они пропустили один гол. Это стабильная и сбалансированная команда. Считаю, Англия заслуженно вышла в финал. Выиграть на её стадионе — это настоящая мечта.

Бонуччи и Кьеллини? С ними чувствуешь себя в безопасности. Мы, полузащитники, безгранично им доверяем, поэтому можем себе позволить прессинговать очень высоко. И Леонардо, и Джорджо с каждым годом становятся только лучше», — цитирует Верратти пресс-служба УЕФА.

Финальный матч чемпионата Европы — 2020 между сборными Италии и Англии пройдёт в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.