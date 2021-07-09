Джикия обратился к Черчесову после увольнения тренера из сборной России

Защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к Станиславу Черчесову, который покинул пост главного тренера сборной России вчера, 8 июля.

«Станислав Саламович, спасибо Вам, что дали возможность играть против лучших сборных мира. Искренне благодарен Вам за эти годы работы вместе с Вами и Вашим тренерским штабом! Благодарю за то доверие, которое Вы оказали мне на протяжении пяти лет, как и в трудные времена моей карьеры, так и в хорошие. Спасибо за поддержку во время моей карьеры перед ЧМ-2018, за каждый звонок с вопросом: как дома, как родители. Уважаю, с огромной благодарностью, Ваш Джикия!» — написал футболист на своей странице в «Инстаграме».

Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.