Джикия обратился к Черчесову после увольнения тренера из сборной России

Защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к Станиславу Черчесову, который покинул пост главного тренера сборной России вчера, 8 июля.
«Станислав Саламович, спасибо Вам, что дали возможность играть против лучших сборных мира. Искренне благодарен Вам за эти годы работы вместе с Вами и Вашим тренерским штабом! Благодарю за то доверие, которое Вы оказали мне на протяжении пяти лет, как и в трудные времена моей карьеры, так и в хорошие. Спасибо за поддержку во время моей карьеры перед ЧМ-2018, за каждый звонок с вопросом: как дома, как родители. Уважаю, с огромной благодарностью, Ваш Джикия!» — написал футболист на своей странице в «Инстаграме».
Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.
- 9 июля 2021
-
20:52
-
20:51
-
20:46
-
20:40
-
20:28
-
20:21
-
20:05
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:49
-
19:41
-
19:24
-
19:24
-
19:06
-
19:04
-
19:02
-
18:52
-
18:49
-
18:49
-
18:37
-
18:33
-
18:27
-
18:13
-
18:07
-
17:53
-
17:50
-
17:39
-
17:34
-
17:26
-
17:23
-
17:19
-
17:06
-
16:54
-
16:52