«Спартак» выложил общекомандное фото с серебряными медалями РПЛ

Пресс-служба московского «Спартака» выложила общекомандное фото с серебряными медалями за минувший сезон Российской Премьер-Лиги. Напомним, команда заняла второе место, уступив лидерство «Зениту».
Фото можно посмотреть в «твиттере» красно-белых.
Ранее стало известно, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получит серебряную медаль за второе место «Спартака». Напомним, форвард выступал за красно-белых с августа 2020 года по январь 2021 года.
Сейчас команда готовится к предстоящему сезону в Москве. 5 июля московский «Спартак» одержал победу в товарищеском матче с хорватской командой «Шибеник». Встреча прошла на стадионе «Ландскрон» в Филлахе (Австрия) и завершилась со счётом 4:2. Эта победа стала для «Спартака» первой под руководством нового главного тренера Руя Витории. В предыдущих товарищеских матчах московская команда проиграла «Нефтчи» (1:2) и сыграла вничью с «Браво» (2:2).
- 9 июля 2021
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