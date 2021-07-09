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Орлов — о Кокорине: столько виски на завтрак заказал. Ну какой это профессионал? Ужас!

Орлов — о Кокорине: столько виски на завтрак заказал. Ну какой это профессионал? Ужас!
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Известный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы возвращения нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в сборную России.

«Кокорину для начала надо попасть в основной состав «Фиорентины», где он остался. У него серьёзные травмы. Видите, не пошло, и весь талант загублен. Выползет ли он и поднимется — не знаем. А про него лучшие тренеры говорили: «Это просто суперфутболист по возможностям». Но надо же было реализовать себя.

То количество виски, которое он заказал на завтрак после «Сапсана» и ночи в ресторане… Это действующий футболист, и ему в сборную надо было ехать. Когда я прочитал, ахнул. Ну какой это профессионал? Так нельзя. Ну нельзя позволять себе столько выпивать. Просто ужас. Ужас! Поэтому такой результат», — сказал Орлов в видео на своём YouTube-канале.

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