Андрей Лунёв стал игроком «Байера»

Российский голкипер Андрей Лунёв стал игроком леверкузенского «Байера», информирует в своём телеграм-канале футбольная правовая компания «Алетейя», сопровождавшая этот трансфер.

Согласно сведениям источника, Лунёв подписал с «фармацевтами» контракт до 2023 года.

Ранее сегодня авторитетное немецкое издание Bild сообщило, что Лунёв прибыл в Леверкузен для прохождения медицинского обследования перед трансфером.

Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.



На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России, однако в заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2020 экс-голкипер «Зенита» не попал.



В минувшем розыгрыше Бундеслиги леверкузенский «Байер» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 34 матчах чемпионата Германии.