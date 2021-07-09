Федун: «Спартаку» приятно получать медали, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал получение серебряных медалей команды за минувший сезон Российской Премьер-Лиги. Красно-белые заняли второе место, уступив лидерство «Зениту».

«Конечно, очень приятно получать медали, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета. Для многих молодых ребят это первая серьёзная награда. Надеюсь, не последняя. Примите мои искренние поздравления, но теперь снимайте эти медали, убирайте подальше в ящик. Впереди новый сезон. Пусть он станет для нас золотым. Вперёд!» — цитирует Федуна пресс-служба клуба.

Сейчас команда готовится к предстоящему сезону в Москве. 5 июля московский «Спартак» одержал победу в товарищеском матче с хорватской командой «Шибеник». Встреча прошла на стадионе «Ландскрон» в Филлахе (Австрия) и завершилась со счётом 4:2. Эта победа стала для «Спартака» первой под руководством нового главного тренера Руя Витории. В предыдущих товарищеских матчах московская команда проиграла «Нефтчи» (1:2) и сыграла вничью с «Браво» (2:2).