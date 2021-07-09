Киевское «Динамо» подписало форварда «Колоса»

Киевское «Динамо» подписало 23-летнего украинского нападающего Дениса Антюха, который в прошлом сезоне выступал за «Колос», информирует официальный сайт столичного клуба.

Стороны подписали контракт сроком на четыре года, финансовые детали сделки не разглашаются.

В сезоне-2020/2021 Антюх сыграл в составе «Колоса» 27 матчей и забил два гола. Кроме того, он дебютировал в еврокубках, сыграв в квалификации Лиги Европы.

В летнее межсезонье Денис приехал на просмотр в киевское «Динамо» и хорошо проявил себя во время первого сбора команды. Он отметился двумя голами в товарищеских матчах с «Базелем» и «Люцерном».

Ранее сегодня стало известно, что нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга всё ближе к продолжению карьеры в итальянской Серии А. В услугах игрока заинтересован «Дженоа».