В Катаре рассказали о подготовке к ЧМ-2022 за 500 дней до старта турнира

Генеральный директор Оргкомитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер высказался о приближающемся мировом первенстве, которое пройдёт в Катаре.

«Осталось 500 дней – это значит, мы совсем близко. Мы готовимся уже 10 лет, и это будет самое масштабное событие, которое когда-либо происходило на Ближнем Востоке. Оно объединит наш регион и оставит яркий след в мировой истории. Мы приближаемся к старту чемпионата мира и уверены, что предвкушение футбольного праздника будет только усиливаться с каждым днем.

Компактный формат ЧМ-2022 – возможно, самая позитивная черта предстоящего турнира. Болельщикам не нужно будет следовать за своей командой из города в город. Это позволит значительно сэкономить на перелетах, и у всех будет достаточно времени, чтобы насладиться праздничной атмосферой и катарским гостеприимством», — приводит слова Аль-Хатера пресс-служба Оргкомитета ЧМ-2022.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.