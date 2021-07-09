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«Локомотив» обыграл австрийский «Хартберг» в товарищеском матче

«Локомотив» обыграл австрийский «Хартберг» в товарищеском матче
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«Локомотив» провёл товарищеский матч с австрийской командой «Хартберг». Встреча проходила на стадионе «Хартберг» в Хартберге (Австрия) и завершилась победой москвичей со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 34-й минуте встречи. На правом фланге в затяжной атаке футболисты «Локомотива» до конца поборолись в эпизоде и заработали угловой. После подачи полузащитника Даниила Куликова мяч в сетку ворот «Хартберга» отправил защитник Артур Чёрный, переигравший в воздухе двух соперников.

Команде Марко Николича предстоит сыграть ещё два матча на сборах: с «Целе» и «Ростовом». Сезон для «Локомотива» начнётся матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча за титул пройдёт 17 июля. Чемпионат России команда Марко Николича начнёт домашним матчем с тульским «Арсеналом».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
09 июля 2021, пятница. 19:00 МСК
Хартберг
Хартберг, Австрия
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва, Россия
0:1 Чёрный – 34'
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