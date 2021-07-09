Кирьяков: Лунёв рискует, уходя в «Байер». Но при переговорах ему наверняка дали гарантии

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался по поводу перехода Андрея Лунёва в леверкузенский «Байер».

«Лунёв рискует, уходя в «Байер», но это риск позитивный. Рассчитывает, что шанс проявить себя он получит. Наверняка при переговорах ему дали какие-то гарантии, что шанс ему дадут. Градецки – один из лучших вратарей в Бундеслиге? У Лунёва есть качества, которые позволят составить конкуренцию. Градецки не такой крутой голкипер, любая ошибка вратаря может кардинально поменять ситуацию – это жизнь. Лунёв будет в системе клуба Бундеслиги, гарантии, что дадут шанс, ему, скорее всего, дали. Он поехал туда с надеждой, в этом нет ничего плохого», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.