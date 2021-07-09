Экс-тренер «Мюнхен-1860»: «Байер» уверен в Лунёве. В Германии не делают бездарных сделок

Бывший тренер немецкого клуба «Мюнхен-1860» Денис Бушуев прокомментировал переход экс-вратаря «Зенита» Андрея Лунёва в «Байер».

«Руководство «Байера» увидело в Лунёве вратаря, который может помочь команде в следующем сезоне. В Германии хватает крутых вратарей, но Андрей обладает определёнными качествами, которые, видимо, понравились тренерскому штабу. Здесь сложно сказать: выиграет ли он конкуренцию у Градецки или нет. Всё просто — будешь сильнее, будешь играть.

Российский голкипер переходит в команду, которая борется за еврокубки. Я очень удивлён, но немецкие клубы не делают бездарных трансферов. Значит, они в нём уверены, заметили то, что необходимо клубу. Желаем ему удачи. Чтобы влился в коллектив побыстрее, начал приносить пользу «Байеру», — сказал Бушуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.