Экс-тренер «Мюнхен-1860»: «Байер» уверен в Лунёве. В Германии не делают бездарных сделок

Бывший тренер немецкого клуба «Мюнхен-1860» Денис Бушуев прокомментировал переход экс-вратаря «Зенита» Андрея Лунёва в «Байер».
«Руководство «Байера» увидело в Лунёве вратаря, который может помочь команде в следующем сезоне. В Германии хватает крутых вратарей, но Андрей обладает определёнными качествами, которые, видимо, понравились тренерскому штабу. Здесь сложно сказать: выиграет ли он конкуренцию у Градецки или нет. Всё просто — будешь сильнее, будешь играть.
Российский голкипер переходит в команду, которая борется за еврокубки. Я очень удивлён, но немецкие клубы не делают бездарных трансферов. Значит, они в нём уверены, заметили то, что необходимо клубу. Желаем ему удачи. Чтобы влился в коллектив побыстрее, начал приносить пользу «Байеру», — сказал Бушуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 9 июля 2021
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