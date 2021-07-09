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Артём Дзюба — лучший игрок сборной России на Евро-2020 по версии WhoScrored

Артём Дзюба — лучший игрок сборной России на Евро-2020 по версии WhoScrored
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Портал WhoScored представил рейтинг игроков сборной России на чемпионате Европы — 2020.

Лучшим футболистом стал нападающий и капитан национальной команды Артём Дзюба. Форвард получил рейтинг 6,93. В тройку лучших игроков турнира в сборной России также вошли полузащитник Далер Кузяев (6,90) и вратарь Матвей Сафонов (6,84).

В десятку лучших по версии WhoScored входят полузащитник Алексей Миранчук (6,74), защитник Игорь Дивеев (6,68), хавбек Александр Головин (6,54), нападающий Александр Соболев (6,48), защитник Марио Фернандес (6,34), полузащитник Магомед Оздоев (6,30) и защитник Георгий Джикия (6,29).

Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё трогательная история с матча Евро от нашего гостя.

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