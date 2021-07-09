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Александр Зинченко — лучший игрок сборной Украины на Евро-2020 по версии WhoScored

Портал WhoScored представил рейтинг игроков сборной Украины на чемпионате Европы — 2020.

Лучшим футболистом стал полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко с оценкой 6,98. В тройку лучших игроков турнира в сборной Украины также вошли нападающий Андрей Ярмоленко (6,87) и защитник Евгений Макаренко (6,77).

Сборная Украины на чемпионате Европы — 2020 дошла до четвертьфинала, где разгромно уступила национальной команде Англии (0:4).

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё трогательная история с матча Евро от нашего гостя.



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