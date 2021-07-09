Александр Зинченко — лучший игрок сборной Украины на Евро-2020 по версии WhoScored

Портал WhoScored представил рейтинг игроков сборной Украины на чемпионате Европы — 2020.
Лучшим футболистом стал полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко с оценкой 6,98. В тройку лучших игроков турнира в сборной Украины также вошли нападающий Андрей Ярмоленко (6,87) и защитник Евгений Макаренко (6,77).
Сборная Украины на чемпионате Европы — 2020 дошла до четвертьфинала, где разгромно уступила национальной команде Англии (0:4).
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё трогательная история с матча Евро от нашего гостя.
Слушайте там, где удобно:
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в «Яндекс. Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster
- 9 июля 2021
-
23:56
-
23:10
-
23:08
-
23:07
-
22:55
-
22:49
-
22:31
-
22:18
-
21:53
-
21:36
-
21:25
-
21:21
-
21:18
-
20:52
-
20:51
-
20:46
-
20:40
-
20:28
-
20:21
-
20:05
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:49
-
19:41
-
19:24
-
19:24
-
19:06
-
19:04
-
19:02
-
18:52
-
18:49
-
18:49
-
18:37
-
18:33