Гвардиола созванивался с Гризманном и обсуждал его возможный переход в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола созванивался с нападающим «Барселоны» Антуаном Гризманном и обсуждал с футболистом его возможный переход в английский клуб. Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, француз является альтернативным вариантом Гарри Кейну. «Тоттенхэм Хотспур» выставил на своего лидера огромный ценник, из-за которого трансфер англичанина в стан «горожан» может сорваться. Сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил за Кейна £ 100 млн (более € 116 млн) и возможность включить в сделку одного из своих игроков. «Шпоры» не соглашаются.
Более того, ситуация в «Барселоне» накалилась из-за ситуации с Лионелем Месси. У клуба нет денег, чтобы предложить ему новый контракт. Ситуация также на жёстком контроле со стороны лиги. Возможно, Гризманну придётся покинуть клуб, чтобы каталонцы сохранили своего лидера.
- 9 июля 2021
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