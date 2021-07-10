Стоунз: очень хочу, чтобы Стерлинга признали лучшим игроком Евро-2020

Защитник сборной Англии Джон Стоунз высказался о главном тренере национальной команды Гарете Саутгейте и полузащитнике Рахиме Стерлинге в преддверии матча финала Евро-2020 со сборной Италии.

«Думаю, что Гарет создал невероятную атмосферу в нашей команде, невероятную сплочённость и спокойствие, которое является его уникальным качеством как человека и тренера. Саутгейт обладает уникальным качеством сохранять спокойствие в любых ситуациях, и это передаётся всей команде. На днях мы впервые играли дополнительное время, но никто не паниковал и не торопил события. Все играли спокойно и придерживались плана. В итоге у нас всё получилось.

Стерлинг? Всегда говорил об этом — я большой поклонник Рахима. Очень хочу, чтобы его признали лучшим игроком турнира. То, что он сделал для нас, эта его бескорыстная часть игры — об этом почти не говорят. Но мы, игроки, видим, насколько он опасен, когда идёт вперёд», — цитирует Стоунза пресс-служба УЕФА.

Финал Евро-2020 Италия — Англия пройдёт 11 июля. Начало — в 22:00 мск.