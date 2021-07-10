Уолкер: сборная Англии очень высоко подняла планку для будущего поколения

Защитник сборной Англии Кайл Уолкер поделился мнением об игре национальной команды на Евро-2020, а также признался, что любит создать шутливую атмосферу в раздевалке.
«Вы видите, что я много кричу на поле, но на самом деле я больше люблю пошутить! В нашей раздевалке много игроков, которые являются капитанами своих клубов. Причём больших клубов. Моя роль здесь изменилась. Я всё ещё люблю шутить. Но на поле я стараюсь использовать весь свой опыт, накопленный за эти годы.
Я играл в разных матчах на протяжении многих лет, так что сейчас просто стараюсь, чтобы все играли в футбол, который нам нравится. С учётом качества наших игроков, когда у всех на лицах улыбка, мы можем обыграть любую команду.
После чемпионата мира каждый из нас играл в больших матчах за свои клубы. На чемпионате мира же у нас была яркая, но молодая команда, в которой очень немногие на тот момент выиграли что-то серьёзное или участвовали в топовых поединках. Так что всё сводится к процессу развития.
Можно посмотреть на французскую команду — фантастические игроки, невероятное качество на ключевых позициях. Но им пришлось пройти через весь этот процесс, чтобы достичь того, чего они достигли. Надеюсь, теперь мы проходим тот же процесс. Мы прошли в полуфинал, теперь нас ждёт финал, но это не может прекратиться сейчас. Мы очень высоко подняли планку для будущего поколения, и надеюсь, что они смогут поддерживать эти стандарты вместе с теми опытными игроками, которые ведут нас за собой, толкают нас вперёд», — цитирует Уолкера пресс-служба УЕФА.
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