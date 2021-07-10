Сарри — о римском дерби с Моуринью: он выигрывал больше меня, у него богатая родословная

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о предстоящем в следующем сезоне римском дерби с «Ромой», которую возглавил Жозе Моуринью.

«Не могу разглядеть в Моуриью большой дуализм. Я встретился с ним вживую – Жозе прекрасный человек, он до сих пор мне нравится. Он выиграл намного больше, чем я, у него более богатая родословная. Но это ничего не значит. В дерби мы сделаем максимум, чтобы получить как можно больше удовольствия на поле», — приводит слова Сарри сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Моуринью начал работу с «Ромой» 1 июля 2021 года. До римского клуба он работал в «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике». Как сообщают СМИ, контракт 58-летнего португальца подписан на три сезона и предполагает зарплату в € 7,5 млн после вычета налогов.