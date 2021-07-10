Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что сборную России возглавит иностранный специалист. Об этом сообщил журналист Константин Генич.

«Только что общался с Лео Слуцким в рамках новой рубрики «Коммент шоу», и на вопрос: «Вы действительно отказались», он с ходу бросил: «Так никто не связывался, и никакого предложения не было». Вот и всё. Кто придумывает эти новости? Я у него спросил: российский тренер будет или иностранец. Он предположил, что будет второй вариант. Посмотрим», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России было объявлено 8 июля. Ранее технический комитет РФС выразил поддержку специалисту, несмотря на провал сборной России на чемпионате Европы — 2020. Основной проблемой был назван уровень игроков.

Ранее сообщалось, что в число иностранных кандидатов на тренерский мостик национальной команды России входят Йоахим Лёв, Андре Виллаш-Боаш и Владимир Петкович.