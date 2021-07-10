Смирнов рассказал, какие клубы, кроме «Байера» проявляли интерес к Лунёву

Представитель футбольной правовой компании «Алетейя» Антон Смирнов, который сопровождал трансфер голкипера Андрея Лунёва в «Байер», рассказал, какие ещё предложения поступали вратарю.

«Предложений было очень много. Они шли вплоть до сегодняшнего дня. Последние два дня активно вел себя «Бешикташ»: предлагал контракт и достаточно большие суммы. Появлялись команды из Испании: «Гранада» и «Мальорка». Третью не помню, потому что мы уже их не рассматривали. Первое серьёзное предложение сделал «Мидлсбро» из Чемпионшипа. Это было в апреле: выходили на связь, прислали оффер, потом трижды его увеличивали. Были очень сильно заинтересованы в Андрее, как в основном вратаре. У них стояла задача по выходу в АПЛ. Предлагали контракт 2+1 и неплохие условия, но шёл сезон, и Андрей сконцентрировался на футболе – не готов был что-то подписывать. Еще из Турции были варианты – «Адана Демирспор». Мы сразу отказались – Турцию не рассматривали. На днях возник вариант с «Дженоа». Много агентов выходило на связь», — приводит слова Смирнова Eurosport.